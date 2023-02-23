台中市廖姓婦人去年10月加入股票投資Line群組，見成員時不時傳送獲利截圖，她心動不已認為時機成熟，日前至銀行欲匯款34萬元，行員察覺有異報警，警方場後及時阻止受騙。

56歲廖姓婦人去年10月在臉書瀏覽點閱投資廣告，因緣際會加入股票投資LINE群組，並經群組成員推薦下載誆稱為理財平台的APP，該平台由專員協助代盤操作。

廖女每日見群組內老師頭頭是道分析國內外股市，且不斷強調精準投資，又見成員回傳的獲利截圖，觀望許久的廖女心動不已，幾日前平台專員詢問她是否要協助申購股票時，廖女不疑有他應允，20日前往銀行欲轉帳34萬元至指定帳戶。

行行員警覺可疑報警，豐原警分局豐原派出所警員陳彥勳、劉承宗獲報趕往了解，以過往相似案例向廖婦勸說，一一戳破詐團騙術，這才讓她從發財夢中清醒，而打消匯款念頭。

豐原分局長劉其賢提醒，現今詐騙手法五花八門，詐騙集團更常分飾網友、投資顧問等多種角色，透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾應循正常的投資管道，誤將辛苦錢匯入不明個人帳戶，以防血本無歸，如遭遇類似情形可以撥打110或165反詐騙專線向警方諮詢，以保障財產安全。