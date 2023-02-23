流行音樂天后「CoCo」李玟和身家上億的加拿大籍富商老公Bruce最近瘋傳婚變，李玟甚至發新歌暗示「終於懂得，離開才是最好的安排」。名嘴許聖梅透露，當年Bruce花了8年追到李玟，又砸了6億辦婚宴，有如「上流社會流水席」，李玟當時甜蜜告白，強調愛Bruce不是愛他的外表，而是愛他的心，今昔對照相當諷刺，許聖梅更忍不住說：「人的心是最容易變的，錢才不會變」。

許聖梅最近上《命運好好玩》談李玟婚變內幕，先前李玟就因發文被質疑婚姻亮紅燈，但她當時否認，最近李玟爆瘦剩40多公斤，還進醫院，外界才發現李玟早在半年前就跟老公分居，現在搬出去住各過各的，Bruce先前是香港某集團總裁，傳聞財產有200億，現在應該超過更多，他在認識李玟前有一段婚姻，與前妻生下兩個女兒，婚姻後期才遇見了李玟。

【命運好好玩】李玟婚變真相大爆料！三度抓包富商尪偷吃，11年婚姻折磨近況太慘了！薄情寡義嫁不得男人特徵！名人婚姻關注多？蘭因絮果太悲催！2023.2.20 (許聖梅、狄志為、呂文婉)

許聖梅說，Bruce當年還沒離婚就開始追求李玟，令李玟一開始拒絕，兩人認識8年多，李玟一直在觀察對方，直到Bruce處理好上段婚姻，李玟才答應對方求婚，男方為了兩人的世紀婚宴，花了6億、請了450名工作人員在邵氏片場舉行了2天2夜的婚宴，讓許聖梅形容是上流社會流水席。

婚禮上，李玟和Bruce透露兩人因深愛對方，不會簽任何婚前協議，意指就算未來分開也不會拿對方的財產，李玟更說：「我愛一個人不是愛他的外在美，是愛他的心」，許聖梅說其實人心才是最容易變化的，也是不可測的，只有錢才不會變，但不忘補充說：「我好像太世俗了，婚姻的蘭因絮果就是這樣」，又因為當年高調結婚，使李玟後來壓力很大，消失在螢光幕前一陣子，許聖梅說當時李玟努力備孕，雖然已經有兩個繼女，但還是想有自己的小孩，未料她各種方法都試了，最後沒成功，最令人料想不到的是Bruce後來開始跟嫩妹走得近，傳聞Bruce曾被抓跟別的女人過從甚密3次，讓李玟情何以堪。