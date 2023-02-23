大陸男星任鳳坡除演員身分外更編劇及導演，曾執導電視劇《西遊記》，甚至出演劇中的角色黃袍怪、靈吉菩薩、孫悟空等替身，而他將一生奉獻給演藝圈，被大陸封為「國家京劇院一級導演」、「國家京劇院著名京劇表演藝術家」，然而，他卻在20日清晨病逝，享壽83歲。

大陸演員六小齡童近日在微博發文證實，導演任鳳坡在20日清晨離世，更心痛表示自己痛失一位良師益友，任鳳坡除是國家京劇院導演及演員外，他最廣為人知的就是在第86版《西遊記》中一人分飾多角，當中包括黃袍怪、靈吉菩薩、孫悟空等。

大陸演員六小齡童在微博發文證實任鳳坡離世消息。（圖／截圖自微博）

據悉，由於當時拍攝設備較為簡陋，因此當時是演孫悟空的演員六小齡童因為需要「飛來飛去」經常受傷，當時身為副導演的任鳳坡為趕上拍攝進度，在「奪寶花蓮洞」這一集中親自上陣扮演孫悟空一角，另外，還有孫悟空打九尾狐一幕，也是由他飾演，他精湛的演技讓許多觀眾印象深刻，更大讚他「演什麼像什麼」。

消息曝光後，許多影迷紛紛留言希望他一路好走，更表示直到現在「才知道黄袍怪和靈吉菩薩是同一個演員」、「原來這麼多角色都是這位老師飾演的」、「我們會永遠記得您和您的作品」、「老藝術家們一個個離幕告别」、「靈吉菩薩一路走好，他回天宫繼續當神仙了」。