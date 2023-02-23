脫口秀演員博恩過往以搞笑幽默的言詞讓他收穫一票死忠粉絲，受邀參加節目的來賓諸如徐乃麟、愛莉莎莎等人更多次創造話題，近期他宣布將登上台北小巨蛋演出。然而，有眼尖的網友發現昨(22)日公開的票價中，竟然有「限量四席」要價10萬元，讓網友直呼：「100K真的盤子價！」

博恩所屬娛樂公司「薩泰爾娛樂」昨日於臉書上發文，釋出博恩將在小巨蛋開講喜劇專場《破蛋者》的演出資訊，指出：「專挑不可能的事情來做，2023 曾博恩將在新的巡迴中，再次當不同層面的開路先鋒！」然而，卻有眼尖的網友發現，該貼文的票價一欄中，竟明明白白寫著有限量4個的「盤子席」竟要價10萬元，同時還公佈盤子席及蛋黃區粉絲福利，如曾博恩單獨合照拍立得、演後派對專屬入場通行證等。

對此有網友在PTT版上以「震撼彈！博恩專場有4張10萬元的票！」為題，轉發薩泰爾娛樂的貼文，並詢問：「請問這四位鐵粉可以坐在舞台上嗎？」對此，不少網友紛紛留言發表對票價的看法：「大概開來吵話題了啦」、「總覺得...盤子席有雙關」、「買應該會台上當眾被虧還很爽，適合抖m」、「淺猜盤子席之所以叫盤子席就是因為除了價格，跟蛋黃區沒有差別。」

PTT有網友以「震撼彈！博恩專場有4張10萬元的票！」為題發文。(圖／翻攝自PTT)

對此消息，主辦方僅在貼文中賣關子回應：「售票頁面近期公開，敬請鎖定。」讓網紅好友張志祺都忍不住留言：「蛋疼」，而粉絲們也笑虧：「想捧場，但不想當盤子」、「我們連喜劇都看不起(誤」、「十萬的部分有含稅嗎？」。