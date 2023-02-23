112學年度大學學測今（23）日放榜。今年度數學A難易度回穩，滿級分共1312人、頂標則為11級分，5標成績均較111學年度上升1級分。至於其他科目成績方面，在頂標部分，國文13級分、英文13級分、數學B 12級分，社會科和自然科則分別為12和13級分。
根據大考中心統計數據，今年度學測英文科和自然科5標較為相近，頂標和前標均為13和11級分，英文科均標、後標和底標分別為8、5、4級分。數學A頂標和前標分別為11和9級分，數學B考科則均略高於1級分。數學A的後標和底標分別為5、4級分，數學B則分別略低１級分。
至於各科15級分人數，大考中心資料顯示，在滿級分方面，數A滿級分人數今年1312人，比去年789人，人數明顯增加。國文科滿級分人數則為2948人，英文科則為3426人，數學B 1736人，社會科1713人，自然科1544人。
大考中心主任周兆民表示，今年5標級分和去年相較，數A的5標都較去年提升1級分，但自然科、社會科5標均下降，數B頂標、前標、均標亦較去年下降1級分。
周兆民說，去年考生反應自然考科太簡單，並也反映數A太難，因此今年出題做出有所調整。此外，數B今年在命題上，也對修讀數B考生較為友善，考題中專屬數B範圍較多。
至於今年度報考學生人數為11萬8551人，創下23年最低人次，周兆民指出，去年因為是108課綱上路後舉行的首屆學測，因此重考生人數下降，今年考生人數則是回到過去的水準，總人數比上學年度增加2106人，其中非應屆考生為1萬1962人，也比去年增加2692人。
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