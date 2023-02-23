好市多新聯名卡的額度近日引起討論，有些人莫名拿到80萬的超高額度，但也有死忠好市多粉絲的卡片額度僅5千元，一名網友分享，最近收到好市多富邦聯名卡，看了卡片額度讓他嚇了一跳，因為他一年去不到好市多5次，平常都是去加油而已，結果卻獲得22萬的刷卡額度，引起網友熱烈討論。

一名網友最近在臉書社團《爆廢公社二館》上發文說，他雖然有申辦好市多聯名卡，但其實一年去逛好市多的次數屈指可數，平常幾乎只會去加油而已，整年下來大概就刷了幾萬而已，因此這次改換新卡，本以為額度可能只有5千，沒想到竟有22萬，讓他超驚訝。

貼文引起網友討論，「富邦給我先生額度才2萬，讓他氣到想剪卡，說身上信用卡都給10萬以上，就富邦好市多聯名卡給2萬」、「辦了卡以後，沒去好市多刷過，居然給我12萬的額度，真不知道標準在哪裡」、「財富自由了」、「額度好高」、「和原PO比起來我簡直是平民」、「我去年刷了7位數，他給我5萬額度耶，標準在哪啦！」

不少網友感嘆地說，越看越不懂核卡額度的標準是什麼，不過額度太高也不好，一不小心可能就會刷過頭，如此一來倒不如給個夠用的額度就好，不夠還可以補現金。因此也有人坦言，老公看到核卡的額度如此高，立刻打電話回去說要調降卡片的額度。

而富邦銀行表示，卡片的額度是根據卡友在富邦銀行的存款額度有關，未來如果補充收入證明，可以調整額度。另有網友則提醒說，好市多國泰世華聯名卡只能用到今年8月，如果未來想在好市多刷卡結帳，要記得換卡。