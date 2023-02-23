工廠火警濃煙密布畫面曝，警消出動8車21人搶救中。（記者翻攝）

工廠火警濃煙密布畫面曝，警消出動8車21人搶救中。（記者翻攝）

台中市霧峰區中正路1處工廠23日上午傳出火警，現場不斷冒出濃濃灰煙，台中市消防局立即派遣霧峰、大里及仁化等分隊共8車21人前往搶救，目前請廠內人員先行疏散。

台中市消防局23日上午8時20分接獲報案，霧峰區中正路1處工廠傳出火警，立即派遣仁化分隊勤工分隊、十九甲分隊、國光分隊、大里分隊、溪湳分隊、第七大隊、第三大隊車、籠埔分隊、霧峰分隊等8車共21人前往救援。

據了解，現場為1樓樓建築物，廠內紙箱起火燃燒，目前請廠內人員先行疏散。另，目前消防人員於現場救火中，行經車輛可改道行駛。