法國昨（22）日再次發生教師遭殺害的悲劇。法國西南部城鎮聖讓德呂（Saint-Jean-de-Luz）一所教會中學的52歲女教師Agnès Lassalle，在課堂上被一名16歲學生持刀刺胸，經過搶救仍不幸身亡，消息傳出震驚全國。

綜合外媒報導，這起事件發生在22日上午的西班牙語課堂，當時該名教師正在上課，突然一名學生衝進教室，持刀猛刺老師的胸口。急救人員接獲消息後趕往現場，但該名老師已停止心跳，搶救後仍回天乏術。

法國昨（22）日再傳校園命案，一所教會中學的52歲女教師在課堂上遭學生持刀刺胸身亡，消息震驚全國。（圖／路透）

據悉，該名學生行兇之後前往隔壁教室，將凶器交給其他老師，並表示有一道聲音要他殺死死者。目前警方已經將他逮捕。

報導也指出，該名學生成績優異，在去年的全國考試中獲得了最高級別的成績，過去也沒有任何犯罪紀錄，警方懷疑他在行兇當下可能處於心神失常的狀態。

案發後，教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）立刻趕往現場了解狀況，總統馬克宏也在推特發文，表示對這起事件非常難過。周四下午3點，全國所有學校將哀悼一分鐘，向這名教師獻上敬意。

法國上次發生教師遭攻擊殺害是在2020年10月 16日，年僅47歲的歷史教師帕蒂（Samuel Paty）向班級展示《查理周刊》的穆罕默德漫畫，數天後被當街斬首身亡。