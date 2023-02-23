萬華警分局華江派出所員警王威凱去年12月處理民眾酒後失序案件，遭胡姓女子咬傷手腕，事後雙方和解，王員日前拿到和解金，以派出所名義默默捐款新台幣1萬元給轄內義光育幼院，希望能補貼加菜金給孩童，萬華分局接到育幼院感謝通知，才得知王員善舉。

有洋蔥！萬華警遭醉女咬傷，獲和解金捐育幼院：想給孩子加菜。(警方提供)

去年12月4日凌晨，華江派出所員警王威凱接獲民眾報案有糾紛需警方到場協助，警方到場後發現胡姓女子（57歲）因感情與金錢糾紛酒後失控，現場地面遍佈疑似激烈爭吵後之玻璃碗盤碎片，王員為避免衝突擴大，對胡女施以管束，不過胡女疑不服管束，以啃咬的方式對王員手腕實施攻擊，王員後續依法對其提出傷害與妨害公務告訴。

日前雙方進行和解，胡女因深知自身酒後失態，經與王員致歉後亦取得諒解，王員事後自胡女處取得和解金，因身處警察工作，觀察到社會上有更多需要關懷的角落，希望能補貼加菜金給轄內育幼院孩童，便於本月9日，以派出所名義捐獻新台幣1萬元予轄區內之義光育幼院，經院方後續感謝派出所，分局得知後追查，方得知王員為善不欲人知的善舉。

王員表示，該育幼院內所照顧之孩童多為社會弱勢之孩童，平時難以被大眾所重視，於從警後自己才有機會能接觸到該領域，希望能略盡棉薄之力，替弱勢孩童們盡一份心。