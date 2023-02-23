現代汽車表示，已選在美國東南部的阿拉巴馬州，製造旗下豪車品牌Genesis GV70純電休旅，日後在美國車主購買這輛高檔電動車時，就可享有美國政府的各項優惠。另外，這也是Genesis首款在韓國以外地區所組裝的車輛。

2022年8月，美國總統拜登正式簽署IRA成為正式法律。內容包山包海的IRA，其中有一條規定就是，若不在北美組裝電動車，待整車出廠後，消費者若買下這輛車時，就無法享有7,500美元租稅減免的優惠。

對慣於在韓國生產電動車，然後再輸往美國市場的現代汽車與起亞，在過去這半年左右時間，一直在跟美國政府協商，看是否可以修改IRA，好讓自己可以有時間去適應配合。

現代汽車集團要在美國境內興建專門生產純電動車工廠之前，現在在阿拉巴馬州的這座車廠就已運作。去年5月期間，現代汽車曾宣布將投資55.4億美元，要在阿拉巴馬州旁邊的喬治亞州興建電動車廠與車用電池廠。

若計畫不變，現代的喬治亞州廠將於2023上半年破土動工，待2025上半年時，希望能加入生產行列，並將每年純電動車產能設定在30萬輛。美國政府曾說，計畫最晚在2030年之前，要把當地電動車銷售量拉升至全部汽車銷售量的一半左右。

在2030年之前，現代汽車預定將推出17款電動車，包括Genesis的6款。至於起亞預定在2027年之前，可望推出14款。現代汽車集團整體目標，是期望在2030年時，能在全球賣出323萬輛電動車。其中，美國估占84萬輛，約是全球電動車市12%。