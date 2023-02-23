台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊日前積極蒐證，經深入追查，於111年9月陸續拘提吳姓女蛇頭等人到案，並於今年1月間由臺中地檢署以違反人口販運防制法及刑法買賣人口等罪起訴求處重刑。

據了解，吳姓女蛇頭今年僅26歲原本從事酒店經紀，去年4月至8月間涉嫌招攬多名台籍女子赴柬做性交易，還以旅遊名義招攬1名學妹，對方聽信高薪上當，到當地被逼迫從事電信詐騙，但因她主要負責張貼廣告而能使用網路，因此趁機向台灣親友求助才曝光。

吳女所屬的詐騙集團在柬埔寨境內經營詐欺、 酒店性交易並在臉書、IG上打出高薪、酒店服務等廣告招攬台灣籍女子到柬國坐檯陪酒，但多名女子一入境後，同夥就會以辦理簽證為由強扣對方護照，並要求簽署工作契約。吳女除了在台招攬、仲介外還負責代辦機票，檢調掌握他經手23名台灣人，出境前往柬埔寨。

警方調查時也自犯嫌等人手機內發現，吳姓犯嫌等人因窩裡反，凌虐同夥共犯等情，顯見渠等不法集團手段相當兇殘，幸好警方即時查緝相關人員到案，避免更多人因此受害。