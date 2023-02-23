院方將在3月1日重啟專車，並變更為南線（僑愛及八德市區）、北線（陸光大南地區），以及南北線站牌都會行經的三大綜合線，車型也提升為中型巴士。（恩主公醫院提供）

院方將在3月1日重啟專車，並變更為南線（僑愛及八德市區）、北線（陸光大南地區），以及南北線站牌都會行經的三大綜合線，車型也提升為中型巴士。（恩主公醫院提供）

院方將在3月1日重啟專車，並變更為南線（僑愛及八德市區）、北線（陸光大南地區），以及南北線站牌都會行經的三大綜合線，車型也提升為中型巴士。（恩主公醫院提供）

新北市三峽恩主公醫院考量新冠肺炎疫情，停駛桃園八德線免費就醫專車長達1年5個月，隨著疫情趨緩，民眾就醫需求增加，院方將在3月1日重啟專車，並變更為南線（僑愛及八德市區）、北線（陸光大南地區），以及南北線站牌都會行經的三大綜合線，車型也提升為中型巴士，方便長者上下車。

恩主公醫院致力於三峽、鶯歌、土城、樹林的社區醫療，因臨近桃園市大溪、八德，有不少民眾也有跨市就醫需求，院方重啟的八德就醫專車路線，除了原有的南線、北線，也新增南北線合併的綜合線，並新增桃園榮家站、八德榮家站、家榮社區站。

院方指出，專車行經路線包含：

◎南線（僑愛及八德市區）：恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、僑愛、墨爾本社區、建德長興路口、溪濱公園、崙子、八德公有零售市場、八德區公所、更寮腳（興豐路），返回榮家後回到醫院。

◎北線（陸光大南地區）：恩主公醫院發車，沿途經桃園榮家、八德榮家、家榮社區、更寮腳（介壽路）、瑞豐國小、麻園、大湳、陸光四村後，經北二高返回醫院。

◎南北合併綜合線：恩主公醫院發車，先行經南線路線，於更腳寮轉往北線路線。

恩主公醫院指出，各班車抵達時間會因車況而異，民眾可使用候車資訊查詢車輛到站預估時間，發車時間是每周一至五，周六僅上午和中午，周日和國定假日不發車。