醫師陳沛興表示，有65％的肺癌病人確診時已是晚期，建議民眾預防勝於治療，針對有家族病史或是有吸菸習慣的高風險族群，應及早篩檢、接受治療。（新竹台大分院提供／王惠慧新竹傳真）

新竹1名孫姓婦人50歲時被診斷出罹患肺癌第4期，孫婦憂心問醫師「肺癌擴散成這樣，我還可以活多久？」醫師指出，若以傳統治療恐怕不超過1年，但現在技術日新月異，有愈來愈多肺癌標靶藥物及治療方法，醫師可為病人制定合適的治療計畫，讓肺癌晚期不再等於末期。

新竹台大分院胸腔外科醫師陳沛興指出，孫婦被診斷出肺癌第4期時，當時她右側肺部表面廣泛性佈滿肺腫瘤，傳統治療無法開刀只用化療，穩定期僅6個月，通常無法順利活超過1年。

過去肺癌晚期只能化療無法手術，即使有標靶藥物，也只能穩定控制1年左右，無可避免會出現抗藥性。然而癌症越晚期，腫瘤相對大、周邊組織受損更嚴重，需手術切除的部分也愈多，即使切除了原發部位的腫瘤，也容易復發，對病人身體負擔相當大。

陳沛興指出，幸好隨技術進步，肺癌大多可用微創胸腔鏡手術完成，傷口疼痛減少、恢復加速、住院天數縮短，開胸手術已漸漸被胸腔鏡手術取代，經評估大多數病人皆可以單孔微創胸腔鏡取代三孔或是雙孔手術，病人恢復得更快，副作用更少。除了直接切除，也可利用冷凍治療來破壞腫瘤，對周邊正常組織的傷害較小，可作為腫瘤切除手術或麻醉風險高病人的替代選擇。

陳沛興也說明，案例中的孫婦切片後發現，可使用第2代標靶藥物治療，服用3個月後發現大部分腫瘤幾乎消失，只剩下一小塊仍有腫瘤，服用6個月後，腫瘤大小與分布範圍縮小到可開刀，且對病人身體負擔也較小，便安排手術。

開刀後，孫婦持續服用第2代標靶藥物近4年，病況控制穩定。直至4年後，肺部又出現新的進腫瘤突變，立即將標靶藥物由2代改為3代繼續服用，原本惡化的區域又再度地獲得控制，且標靶藥物的副作用相較化療來的低，目前已穩定控制7年有餘。

陳沛興說，晚期肺癌，應積極與醫師討論合適治療計畫，以延長壽命且兼顧生活品質為目標，手術最重要的是先求不傷身，再求效果，盡可能切除腫瘤，但不造成身體過大的副作用，用控制的概念取代治癒，讓風險與治療效果達到平衡。

陳沛興強調，有65％的肺癌病人確診時已是晚期，建議民眾預防勝於治療，針對有家族病史或是有吸菸習慣的高風險族群，應及早篩檢、接受治療。他也建議，肺癌治療方針多元，且第一線的標靶用藥的選擇會影響整體治療成效，應與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式。