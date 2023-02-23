名主持人陳文茜近年常傳身體健康狀況不佳、病魔纏身，而她不時也會趁狀況好時發文分享近況，昨(22日)她自曝地球增溫1.1度，她也發燒到40.3度，「什麼都破紀錄了」，她一邊感慨關心全球的天氣異常現狀，一邊大方曬出自拍照，高EQ笑說：「我只是突然覺得這張照片有點像遺容，它很清秀。所以我未來的『死相』應該不錯」。

陳文茜4年前被診斷罹患肺腺癌初期，動手術後近年仍健康狀況不佳，去年底更裝了人工血管，雖然身體不好，她仍不避諱談生死，先前邀好友蔡琴上節目，就指定若自己彌留時，要請蔡琴來她身邊唱歌，送她最後一程，讓蔡琴一度難過哽咽，最後也大方答應，可見兩人之間深厚情誼。

陳文茜發燒到40.3度，分享病床上自拍（右圖）。（圖／中時資料照片；翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

昨陳文茜發文：「冰川融化、威尼斯乾涸、我的體溫，什麼都破紀錄了！」，解釋明明是春天，義大利卻遭遇乾旱，「最新的『風景』是隨處可見擱淺的船隻」，地球暖化也使北半球春天本來可見的場景幾乎都不復見，而最近天氣忽夏忽冬，也讓陳文茜的身體支撐不住，「我的下視丘失去調節體溫功能，我的免疫系統會全面揮軍。那是一個人的『暖化』戰場⋯⋯已經陸陸續續三個星期」。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜回憶，上周日氣溫下滑11度，她也因此開始發燒，晚上8點她打電話給管家跟乾女兒求助，由於她實在抖得太厲害，沒人聽得懂她在說什麼，紛紛衝到她住所，開始幫她冰敷，陳文茜分享她特有的「茜式冰敷法」，說：「這次發燒不是法相莊嚴，而像『修女』」，醫生要求她住院，陳文茜則想盡了理由逃走，聽到接下來幾天又要變天，陳文茜說要繼續進行她「全球暖化下的『人體實驗』」，並不忘安慰粉絲：「不必驚慌，按步就班。船到橋頭自然直。擱淺了，就是命運！」