前國民黨中常委蕭景田、國民黨士林、北投黨部執行長曾繁川，被控替北市新科議員林杏兒賄選，士林地檢署去年接獲檢舉後介入偵辦，12月21日到蕭家彰化住處搜索，不料被蕭翻牆逃跑，案經士檢發布通緝、蕭自行到案，法院將保金提高到1500萬，士檢向法院提請當選無效之訴後，檢察官23日偵結，依違反《選罷法》中的行賄罪起訴蕭景田、曾繁川，另外收賄的9名里長也一併遭訴。

士林地檢署指出，去年底九合一選舉，曾繁川為了幫助同黨籍候選人林杏兒競選，在投票前前往士林、北投區的里長辦公室，有些則是在林杏兒競選服務處內聊天，蕭景田拿出林杏兒的競選文宣尋求支持，同時交付裝有1萬元現金的信封，希望他們能在競選期間幫忙拉票，讓林杏兒能夠順利當選當選。

檢方接獲情資執行搜索，扣得裝有現金的信封，其中被告許姓、黃姓、魏姓、陳姓、陳姓、左姓、周姓、薛姓、張姓、張姓等10人涉犯收賄罪，其中1人因坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢察官給予緩起訴處分。

檢方傳喚里長說明，部分里長表示蕭景田給錢時說，現金是黨部給予的競選經費，並由他個人出資，林杏兒以證人身分應訊則否認賄選，並稱交付現金他並不知情，更沒有指使、教唆賄選，去年12月28日檢方訊後請回，更對外發聲明澄清與賄選案無關。