愛閱讀的孩子不會變壞，新竹縣為向下扎根閱讀，每年透過輔導訪視評選機制，協助國民中小學閱讀推動工作，2022年度共輔導27所學校，透過新竹縣國民中小學閱讀推動委員會委員、國民教育輔導團語文領域輔導團、外聘專家學者實地訪視，共9所學校獲肯定，其中石光國中、新星國小、雙溪國小獲特優，將代表新竹縣參加2024年度教育部閱讀磐石獎評選。

獲特優的新星國小以知書、達禮、健康、感恩為發展願景，結合閱讀教育與多元智能培養孩子5育並重。校長黎萬興說，從2019學年度申請社區共讀站，讓原本老舊圖書館煥然一新，為孩子打造星書館，全天開放給師生運用，同時從圖書館擴大到社區，從幼兒園到國小推動社區走讀地圖，透過在地作家也是校友的吳聲淼校長辦理與作家有約活動，也邀請對地方文史用心經營的張寶釧老師與校內老師一起帶領孩子走入當地新埔鎮3街6巷9宗祠，了解客家及新埔文化，讓學生愛閱讀，逐步提升閱讀環境。

黎萬興說，透過漸進方式學習，如低年級孩子，從繪本開始鼓勵閱讀，定期舉辦各類型書展，如植樹節辦理自然相關的書展，也會配合過年、母親節、聖誕節等節慶辦理書展與相關活動，也會結合學校國樂社及茶藝社辦理書香下午茶活動，讓孩子在戶外聆聽音樂，還能享受書香與茶香，希望將閱讀融入各學習領域，並營造在生活之中。

另外，石光國中屬偏鄉小校，帶領孩子探索社區特色文化，教學課程設計以認識環境、珍惜資源、愛惜鄉土文化、樂於分享及創造機會為主，全校師生以LOVE為出發，形塑教育學生以科技心、石光情、國際觀。盼營造校園美好氣氛，個別化且多元學習，從射箭、藝術、攝影、舞蹈、科展等，讓師生共學共榮。

Learning、Innovation、Grattiude、Health、Teamwork是雙溪國小的閱光（LIGHT）寶盒，以寶山鄉在地生活產業為素材，搭建出雙溪孩子成長光譜，希望孩子打開閱讀寶盒就能親近讀、理解讀與應用讀，在閃耀的綠光照耀下，孩子能環境守護，具備跨域雙語和科技行動能力，成為走向世界的雙語科技人才。

縣長楊文科也親自頒發獎狀表揚績優學校，分別國中組特優為石光國中獲獎，優等為照門國中、富光國中，國小A組特優為新星國小，優等為枋寮國小、文山國小，另國小B組特優為雙溪國小，優等為橫山國小、六家國小。楊文科說，期盼透過每年輔導訪視的評選機制，累積學校閱讀推動經驗，有效協助各校檢視實際執行面向的困難，提升推動閱讀工作成效，預祝特優學校將代表新竹縣參賽獲佳績。