台灣便利超商普及，一名來自法國的正妹Angel表示，在台灣讀碩士，因為課業忙碌，加上便利超商密度高，她三餐都在超商解決，每天平均花費400元，加上沒時間運動，導致她短時間暴肥7公斤，她說「我知道台灣還有很多便宜又好吃的美食，但我在台灣沒有任何朋友」，盼網友能給她建議。

不要鬧工作昨（22）日於YouTube上傳最新影片，來自法國土爾的Angle指出，這是她首次來台灣，因為她在法國就讀的大學跟台北醫學大學合作，她來台念生物醫學工程碩士。她說，在台灣沒有任何朋友，和同學也沒有交集，所以三餐都是獨自解決，剛來台灣的幾天，她到連鎖水餃店用餐，令她相當驚艷，但開學後投入研究，她的三餐都在便利超商解決。

Angle表示，居住的地方沒有廚房，加上便利超商密度高，她每天在便利超商平均花費高達400元，通常會買義大利麵、御飯糰、牛肉三明治、巧克力、水果、啤酒、飲料等，幾乎所有的東西都被她買過一輪，加上課業忙碌沒時間運動，導致她短時間就胖了7公斤。

Angle說，知道台灣還有很多好吃或更便宜的食物選擇，「但我沒有朋友可以告訴我該去哪裡吃」。除此之外，她還提到來台灣前沒料到台灣是如此多元化的國家，有不少藝術展覽可以看，同時也有大自然美麗的風景，「就跟大家形容的一樣，福爾摩沙雖小，什麼都有。」

Angle表示，她也觀察到台灣的同學在課堂上都比較害羞，不太敢發表自己的看法，「希望我可以幫助她們，也讓我交到台灣朋友。」