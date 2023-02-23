大陸富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）宣布離婚後，感情生活各自精彩。去年汪小菲才高調認愛張穎穎，不料今年初兩人就傳出分手，即使外界不斷猜測兩人會復合，但都遭張穎穎打臉澄清兩人確實已分手。陷入情傷的汪小菲也因此消失多時，直到21日才突然現身媽媽張蘭的直播間，今（23）日稍早更曬出自家品牌在北京等地開店的影片，近況因此曝光卻引發網友熱烈討論。

消失多日的汪小菲，今日在微博上宣布旗下的品牌將在北京、青島、西安、天津、廣州、三亞等地開店的消息，正式復出工作，文中他還附上影片，寫道「沒有企業是完美的，沒有道路是完美的，做企業就是要披荊斬棘的精神」、「創業過程艱苦，困難不計其數，但從來沒有後悔過」等，最後不忘感謝粉絲一路以來的支持。而影片中，只見他剃了一個平頭，穿著一身黑衣並戴著眼鏡，疑似想展現出專業的企業家精神，但網友看到後卻紛紛表示「終於專心搞事業了」、「看起來老好多」、「感覺好老啊」、「你變禿了也變強了」、「別做戀愛腦了，做個優秀的企業家吧？加油！」、「這是睡醒了還是沒睡啊」、「瘦了一圈了。好好找個高智商的女性吧，別找娛樂圈的人了。」

據了解，去年汪小菲才高調認愛張穎穎，不料今年初兩人就傳出分手，不久後又傳汪小菲挽回戀情成功，引來台灣狗仔葛斯齊在過年後曬出汪小菲與辣妹親密的照片，喊話要張穎穎想清楚，之後網路上又流出汪小菲與一名女子約會的照片，被外界猜測女子就是張穎穎，沒想到張穎穎卻跳出來澄清不關她的事，她人現在在泰國，並強調自已說分手就真的分手了，汪小菲無縫接軌的行為算是「正常」，正式與汪小菲劃清界線。