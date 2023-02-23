隨著年紀增長，男性排尿不順暢的問題會加劇，泌尿科醫師表示，超過50歲的男性半數都會攝護腺肥大，有殘尿、頻尿等困擾，建議民眾從年輕時開始保養，其中茄紅素就是可延緩攝護腺肥大的最佳營養素，尤以番茄最為豐富，且除了保養男性攝護腺外，還可大幅降低腸癌等癌症的發生率，並可幫助排便，預防便祕。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，50歲男性就診泌尿科，除了雄風問題，最多的就是攝護腺肥大困擾，而最能延緩攝護腺肥大的營養素就是茄紅素，最具代表性的食物就是番茄。

他並分享番茄的4大好處，包括可促進黏膜健康、延緩攝護腺肥大、預防癌症、幫助排便。

1. 促進黏膜健康：番茄有多種礦物質和維生素，其中的維生素A有助於口水分泌，可幫助預防蛀牙與黏膜發炎。

2. 保養攝護腺：年長的男性幾乎都會遇到攝護腺肥大問題，番茄中的茄紅素能清除自由基，有助於延緩攝護腺肥大，煮熟後的吸收效果更好。

3. 預防癌症：台灣癌症基金會指出，番茄能幫助預防攝護腺癌、胃癌、大腸癌、卵巢癌、子宮頸癌、乳癌，多吃番茄的平均罹癌率可以降低4成。

4. 幫助排便：番茄中豐富的膳食纖維能幫助排便，減緩便秘，上廁所更順暢。