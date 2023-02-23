1月台灣隱形眼鏡出口金額為12.4億，月增18.9%、年減5%，主要動能來自日本市場--出口金額為7億，月增42.9%、年減8%，雖去年基期已高，不過，由於終端需求尚未見顯著下滑，法人預期，2023年上半年出口日本市場金額為持平，或中低個位數年減看法，但下半年可望重返成長。

1月台灣隱形眼鏡出口中國大陸區金額僅3.16億，月減7.9%、年減4%，可以看出終端需求尚未見顯著起色，不過，大陸解封態勢確立，台廠當地營運最壞情況已過，法人預期，2月起業績可望開始將逐月回升，預估2023年上半年出口中國大陸市場金額年增率將近20%左右。

精華(1565)在2018年曾降價過一次搶奪市場份額，2019年大陸營收有50%成長，可以看出以價換量的策略奏效，日前和大陸區的大客戶協議降價，法人看好，精華今年大陸區營收有機會成長超過4成。望隼(4771)本身就在大陸有廠，具在地生產優勢。晶碩(6491)製程優化、續推出新品，客戶採個別議價，還沒有需要全面降價搶單。視陽(6782)持續專注於矽水膠產品，水膠彩片價格競爭對其影響較小。