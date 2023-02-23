證交所表示，已就買賣雙方證券商投資人的開戶徵信、授信額度、委託買賣交易等相關作業進行了解，經查該筆交易目前尚無申報錯帳或違約交割情事，將持續注意市場交易秩序，並提醒證券商及投資人交割風險。

對於媒體指出投資人恐有涉及逃避稅或違反防制洗錢等規定情節，已洽請相關證券商應依相關法令及內部控制作業等規定，通報相關權責主管機關辦理，將依內部控制規定，持續追蹤控管相關證券商後續辦理情形。