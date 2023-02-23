中國海軍8型36艘主戰艦艇集體亮相

就在北京設法在各大洋投射軍力之際，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）說，中方海軍享有遠比美國更大的優勢，而其中包括更大的艦隊，還有更強的造艦能力。

據CNN新聞網22日報導，戴杜羅在華府對全國記者俱樂部（National Press Club）發表談話時說，北京不斷想侵犯美國在南海和其他地方盟國的海上主權和經濟福祉。「如今他們有更大的艦隊，得以在全球部署，」他強調，華府必須以升級美國艦隊加以回應。

戴杜羅強調，美國的確需要更大的海軍，未來也需要更多，也更現代化，尤其是能因應相關威脅的軍艦。他指出，如今中方約有340艘軍艦，但未來可能有多達400艘，至於美國艦隊則不到300艘。

根據美國海軍去年夏天公布的「2022年航行計畫」（Navigation Plan 2022），五角大廈設定的目標在於，2045年以前要有350艘載人軍艦，依舊遠不如中方艦隊。事實上，美國國會預算處（Congressional Budget Office）去年11月的報告顯示，美國海軍在達成目標前，由於舊艦退役，規模甚至可能縮減。

中國江南造船廠

此外，戴杜羅說，中方有13座造船廠，其中部分產能更大——1個造船廠的產能比美方所有的造船廠加起來還多，而那真的是威脅。

不過，他並未一一說明每個中方船廠的產能。但據中西方媒體報導，中國有6家大型造船廠和兩家較小的造船廠，以打造軍艦。相對的，據國防中心（Center for National Defense）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）去年10月撰寫的報告說，美國有7座造船廠，為美國海軍和海岸防衛隊打造大型和深吃水船。

然而，無論有幾座造船廠，都需要工作人員。而戴杜羅說，中方在這方面享有數量優勢。其中主要的原因在於，它們沒有影響美國勞力的限制，規範與經濟壓力。至於美國的一大問題則在於，要尋找熟練的勞工。