湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）過去曾表示，自己一直期待著與長子布朗尼（Bronny James）攜手奮戰，而這個願望最快在2024年實現，根據《ESPN》選秀專家喬納森吉沃尼（Jonathan Givony）所公布的2024年選秀會模擬榜單中，布朗尼被預測將成為第10順位球員，挑選他的會是魔術隊。

Debuted our 2024 mock draft on ESPN today with a look at some of the top prospects and how the class is shaping up as a whole. LINK: https://t.co/yP8pWtEOjW pic.twitter.com/jGMBWzJlYv — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023

先前各家的2024年選秀會模擬結果，幾乎都將布朗尼排在首輪末到次輪初的順位之間，吉沃尼則認為布朗尼有衝擊前10順位的實力，本賽季他在Sierra Canyon高中進步神速，可以說布朗尼是高中生裡最好的外圍防守者，外線投籃及解讀比賽的能力也取得十足進展。

在吉沃尼眼中，布朗尼已經有了明顯的成長，甚至比2023年一些待選新秀還要突出，雖然布朗尼順位飆高讓人感到震驚，但吉沃尼也表示，各隊對於2024梯的新人相當失望，高中球員之間的排名之所以落差大，是因為他們不認為這些選手當中存在著成為超級巨星的潛能。

詹姆斯必須再打2個賽季，才能和布朗尼在職業賽場上同場競技，38歲的他本季場均依然能繳出30.0分、8.4籃板及7.0次助攻，維持身手對於詹姆斯來說並不成問題，不過本賽季因深受傷勢影響，詹姆斯也缺席了14場比賽，眼下最重要的就是必須保持健康。