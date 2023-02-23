吳俊達律師（陳志賢攝）

吳俊達律師（陳志賢攝）

吳俊達律師（陳志賢攝）

律師吳俊達說明是否加告陳明通（陳志賢攝）

前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌去年委由律師向台北地檢署提告林涉嫌《刑法》加重誹謗罪。北檢23日上午首度開庭，由於林日前撤回台大訴願後，林的指導教擾前國安局長陳明通仍以聲明詆毀余，庭訊前余的律師吳俊達被問到是否會對陳明通提告，吳俊達說，會再跟律師團討論後決定。

去年9月底，余正煌委由律師吳俊達、張祐齊及曾威凱向北院遞狀提起刑事自訴，控告林智堅違反《著作權法》，另向北檢提告林智堅涉嫌加重誹謗罪。當時律師說，或許林智堅論文抄襲案在政治面已算終結，但在法律和清白上卻沒有完整說明，林智堅至今沒承認抄襲，因此只能用提告方式保障余的權利。

目前余正煌因論文案所提起的訴訟案件，包括余自訴林智堅違反《著作權法》，案由台北地院審理；以及控告林智堅、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮加重誹謗案，2案均由台北地檢署偵查中。

由於林智堅日前撤回對台大認定其論文抄襲案的訴願，其指導教授、前國安局長陳明通卻以聲明公開汙衊余正煌，律師團跟余正煌討論後，考慮提告陳明通。因此北檢23日庭訊，告訴人余正煌是否會針對陳明通不實言論，另提起法律行動，引起各界關注。不過，余正煌的律師吳俊達出庭前表示，提告陳明通的部分，要跟律師團再討論，依據目前的證據上來看，應該事實很清楚了。

吳俊達說，林智堅暗示余抄襲他的論文，但上次自訴開庭時，林智堅明顯講不出他在那裡寫論文，加上中華大學針對林提訴願已回應，林的學術能力是否能完成論文很有問題、很有疑義的，教育部駁回理由也寫的很清楚，可以看出林應該不是論文的原創者，且林也不對台大提訴願，林的意思已經很清楚了。