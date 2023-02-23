中共中央外辦主任王毅昨在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，並獲俄羅斯總統普丁接見，外傳王毅會與俄方商談可能的俄烏戰爭和平方案。然而，俄國外交部當地時間22日發布聲明表示，雙方並未討論所謂中方解決烏克蘭問題的計畫。

此前路透和俄國官媒塔斯社均引述俄國《工商日報》報導稱，王毅將和俄方商談可能的俄烏戰爭和平方案，以「提高北京在解決俄烏問題上的角色」。

俄羅斯衛星社報導，據俄外交部網站通稿稱，「我們注意到一些西方政治家們的言論和媒體對某個『中國和平方案』的報導，和平常一樣，他們曲解了真實的畫面。中國夥伴介紹了自己對烏克蘭危機的根本看法以及政治解決危機的方法。沒有提到任何單獨的『方案』。」

王毅日前在德國出席慕尼黑安全會議期間，會見烏克蘭外長庫列巴時稱，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。庫列巴昨更在歐盟和北約組織的記者會上表示，王毅向他分享了中方和平方案的關鍵內容。

大陸外交部發言人汪文斌20日亦證實，中方將在24日俄烏戰爭爆發1周年之際，發表〈關於政治解決烏克蘭危機的立場文件〉，重申諸如各國主權和領土完整都應得到尊重、各國合理安全關切都應獲重視及「核戰爭打不得」等中方立場。