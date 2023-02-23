富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，近期搭上ChatGPT火熱話題，帶出科技類股中有三個新發展方向，包括: 運算能力、運算方法及數據平台，這塊大餅不僅美國科技公司谷哥、微軟、亞馬遜，包括台灣硬體、軟體等廠商都受惠，中國則有百度、阿里巴巴等也跟進研發，在股市跌深反彈的近期，加上科技趨勢成長的話題帶動，便吸引資金進駐。

在聯準會貨幣政策持續收緊的遞延效應，零售銷售、PPI與工業生產等數據持續疲軟，聯準會重點觀察的通膨數據之一「個人消費支出物價指數(PCE)」也持續降溫。而股市可能領先基本面先行反應，楊金峰認為。聯準會2月如市場預期升息一碼至4.50%-4.75%，聯準會主席Powell在會後記者會中表示升息循環或將來到尾聲，市場預期本輪升息循環最快可望於5月結束；根據市場利率預估，美國利率政策5月有望見頂，迎來最後一次升息，有機會使成長類股重返榮耀。

富蘭克林華美投信認為，2023年市場開始預期聯準會升息將進入尾聲，全球經濟成長動能是否能打底向上，加上半導體正在庫存去化以及中國全面解封能否拉動電子消費需求仍有待觀察，但投資無法等待，建議積極型的投資人，以分批佈局方式作為資產配置，收穫長線投資績效的同時，也能有效控制下檔風險，若穩健型投資人則不妨搭配特別股做核心投資，掌握收益並分散風險。