南韓知名男星宋仲基去(2022)年宣布認愛英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），更在今年1月底宣布與她結婚更有了小孩的喜訊，讓眾多粉絲紛紛恭祝男神「雙喜臨門」，豈料有部分網友開挖凱蒂過往，更傳出女方過去已經結婚，且生下孩子的傳聞。對此，宋仲基近日接受採訪時回應了。
綜合韓媒報導，宋仲基近日接受雜誌採訪時，收到對於結婚的祝賀時，快樂表示：「結婚非常開心，但也有了新的感受。」直言：「成家立業，有了孩子是我人生中的最大目標，這也是為何我非常興奮並感到緊張。」
而宋仲基也描述了他對於凱蒂的想法：「她是一個可以講很多故事的人，一位能在很多方面給予我信心的人。」並提及凱蒂會以女性思考的角度，去鼓勵、加強他想法的說服性。
此外，宋仲基也首次回應了網路上盛傳關於妻子早已結過婚，生過孩子有10歲女兒的爭議，表示：「一開始我不在意，這對我們(名人)來說是很正常的事，就算很多人知道了，我們的愛也不會改變。」隨後話鋒一轉，指出當無稽之談越來越多時，他對此感到相當氣憤，指出：「除了她就讀大學的名字外，其他都『不是事實』。」更暖心表示是凱蒂說：「沒必要生這些人的氣」才他冷靜下來。
事實上，宋仲基16日出國飛往匈牙利拍攝電影《My name is Loh Kiwan》時，便被韓媒拍到帶著妻子與狗狗，「一家四口」驚喜現身機場，瞬間成了鎂光燈的焦點，而他攙扶凱蒂，並交代保鑣注意不要讓妻子被推擠到的「護妻舉動」也全都被拍下。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。