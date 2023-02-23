南韓知名男星宋仲基去(2022)年宣布認愛英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），更在今年1月底宣布與她結婚更有了小孩的喜訊，讓眾多粉絲紛紛恭祝男神「雙喜臨門」，豈料有部分網友開挖凱蒂過往，更傳出女方過去已經結婚，且生下孩子的傳聞。對此，宋仲基近日接受採訪時回應了。

綜合韓媒報導，宋仲基近日接受雜誌採訪時，收到對於結婚的祝賀時，快樂表示：「結婚非常開心，但也有了新的感受。」直言：「成家立業，有了孩子是我人生中的最大目標，這也是為何我非常興奮並感到緊張。」

而宋仲基也描述了他對於凱蒂的想法：「她是一個可以講很多故事的人，一位能在很多方面給予我信心的人。」並提及凱蒂會以女性思考的角度，去鼓勵、加強他想法的說服性。

此外，宋仲基也首次回應了網路上盛傳關於妻子早已結過婚，生過孩子有10歲女兒的爭議，表示：「一開始我不在意，這對我們(名人)來說是很正常的事，就算很多人知道了，我們的愛也不會改變。」隨後話鋒一轉，指出當無稽之談越來越多時，他對此感到相當氣憤，指出：「除了她就讀大學的名字外，其他都『不是事實』。」更暖心表示是凱蒂說：「沒必要生這些人的氣」才他冷靜下來。

So I was right! Wow I read that tiny texts and wondered if I'm reading it correctly but yes, #SongJoongki indeed addressed hateful rumors against Katy in GQ interview. He said those were untrue and it made him so angry. But Katy told him, you don't have to be angry at them



😭💙 pic.twitter.com/OZpTEtkT0q — Song JoongKi 송중기 only (@sjkwings1985) February 22, 2023

事實上，宋仲基16日出國飛往匈牙利拍攝電影《My name is Loh Kiwan》時，便被韓媒拍到帶著妻子與狗狗，「一家四口」驚喜現身機場，瞬間成了鎂光燈的焦點，而他攙扶凱蒂，並交代保鑣注意不要讓妻子被推擠到的「護妻舉動」也全都被拍下。