228連假4天，松山文創園區集結多檔精彩的IP展覽、手作活動及特色美食風格品牌，推薦豐富的吃喝玩逛文化走讀遊程，園區從2017年連續六年榮登臺北市觀光遊憩據點遊客人數冠軍，同時被網友與遊客Google評論稱讚匯聚文青與藝術性的觀光景點！為迎接旅客，推出最受歡迎而且長期生活在園區生態池的的動物明星「松菸鴨」，打造IP角色「松鴨桑」迎賓並推薦單日松菸玩到底遊程，粗脖小平頭的特徵，喜愛大自然和歷史，給人憨厚老實的印象，化身成為園區導遊和吉祥物，在各處導引民眾走逛認識園區！

熊讚與松鴨桑合影。(圖/台北市文化基金會松山文創園區提供)

園區推出多檔精彩的IP展覽，包括「楓之谷M主題園遊會」、「玩玩兔米飛創意展」、「JOJO的奇妙冒險-十周年黃金之心特展」、「KEIGO家族快閃店」、「好想兔快閃店-三星報喜兔吉祥」以及「愛情有（無）進展」，並串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」活動。

「巴巴小麥所」 可品嚐美式漢堡。(圖/台北市文化基金會松山文創園區提供)

另準備多樣特色美食，包括來自台東的紅烏龍茶「紅烏龍合作社」，或是創新氮氣茶和茶香檳「Beryl & Co.」、清香回甘的青草茶「賣艸人家」、手搖飲「有料搖搖茶」，還有鍋爐房「CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青」、育嬰室「光一 一個時間」及檢查室「巴巴小麥所」漢堡。午後時光，可到「松菸風格店家」體驗DIY手作課程，包括金工、羊毛氈、以及自製機械錶等，還有「REHOW反覆生活實驗室」推出特殊車縫創作體驗玩轉廢棄材料，度過療癒假期。更多資訊請見松山文創園區SCCP Taipei臉書。