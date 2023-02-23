農曆年後掀減肥潮，醫界提到168斷食法因不用計算熱量與挑食，執行上方便廣受青睞，被稱為最便宜的飲食減肥方式，但每天僅限8小時進食，時間過短，長期執行時容易因影響社交生活成為失敗主因。

168斷食法限制1天內只限在8小時內進食，其餘16個小時必須斷食，進食時不限定食物，不需要挑食，不用計算熱量，斷食時可包括睡眠時間，是各式減肥法中，執行成本低且較方便的方式，近年廣為流行，連醫療人員也有嘗試。

台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎表示，根據國際醫療研究期刊報告，168斷食法的安全性無虞，前題是身體沒其他疾病，在16小時斷食後，身體會產生輕微酮體，過量會產生不良影響，尤其是糖尿病等慢性疾病患者，就不適合執行。

陳擇穎表示，168斷食法最大失敗原因與方法無關，主要是限定在8小時內進食，時間太短，一般人在長期執行時，一定會碰上社交與生活難題，例如在斷食時間內遇上公司聚餐、朋友約吃飯，考驗執行者在執行成效與人際關係之間的權衡，「堅持不易、但也有人一直保持」。

因為每天必須3分之2時間不能進食，陳擇穎表示，這種減肥方法較適合辦公室工作的非勞動族群，勞力族群在執行上較困難，尤其是運動員，需要在每道菜都計算熱量。

減重界近年來推陳出新各種飲食療法，除168斷食法，還有生酮飲食等。陳擇穎表示，各種飲食控制效果差不多，追根究柢就是控制熱量赤字，各種新興方式短期內效果明顯，要長期執行時，就要挑符合自己生活習慣的方法，否則容易失敗，挑選時則須注意安全性。