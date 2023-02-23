文山第二分局特地為年長者穿上反光背心。（簡銘柱翻攝）

文山第二分局特地為年長者穿上反光背心。（簡銘柱翻攝）

文山第二分局日前特地利用清晨、黃昏時段，於轄內公共場所、長者聚集處所實施交通安全宣導，主動發放閃光配件。（簡銘柱翻攝）

鑑於台灣逐漸走向高齡化社會，台北市今年行人交通事故，以高齡長者占比最高，為了強化高齡者行的交通安全，文山第二分局日前特地利用清晨、黃昏時段，於轄內公共場所、長者聚集處所實施交通安全宣導，主動發放閃光配件，像是反光背心、反光手環及小背包等物，用以強化長者們對於交通安全的重視及提升對交通風險的認知，養成遵守交通規則並建立防禦駕駛觀念，以期降低交通事故，減少傷亡情事發生。

為達到宣導效果，文山第二分局特地為年長者穿上反光背心，透過交通宣導文宣的解說，宣導長者課綱「不要闖紅燈」、「過馬路要走安全通道」、「過馬路勿低頭應注意轉彎車」、「馬路過一半請在分隔島等綠燈」、「不要隨意穿越馬路」、「早晚出門穿亮一點」、「人行道靠邊行」、「路口等候請退三步」、「盡量遠離大型車」等觀念。

有了這些反光設備後，長輩們於夜間外出行走，也會感到揪安心，讓長者瞭解如何保護自身行的安全，並將相關交通安全常識告知其他長者，進而減少事故發生，共同營造「老人行的安全、你我共同來守護」的優質交通環境。

文山第二分局表示「生命是無價的，遺憾是可以避免的」，呼籲所有駕駛人行經路口一定要減速「慢看停」，並遵守交通規則，多關心、禮讓年長者及行人用路權益，共同維護所有用路人安全。