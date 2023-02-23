台北市衛生局23日公布1月抽驗市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，抽驗55件蔬果產品中12件產品不符規定，包含全聯、築間幸福鍋物、微風超市部分生鮮蔬果農藥殘留量都不合格，不符規定蔬果皆已被衛生局要求下架，並依法開罰來源廠商。

衛生局說明，抽驗不符規定產品為草莓5件，分別檢出1至5項殘留農藥、長年菜」2件各檢出1項殘留農藥；菜豆、結球白菜、茼蒿、青江菜、青蔥各1件各檢出1至6項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除青江菜外，均為高風險產品。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

根據查驗結果，全聯天母天玉門市販售的結球白菜，被驗出6種超標殘留農藥；台北忠孝二店築間幸福鍋物的茼蒿，檢出3種超標殘留農藥，青江菜及青蔥各自被檢出2種及1種超標殘留農藥；松山區南京東路上微風超市販售的600克日本熊本草莓，被驗出不得驗出的殺蟎劑亞醌蟎代謝物。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，產品來源若屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理。若屬台北市業者，經確認違規屬實，已依違反《食品安全衛生管理法》開罰。

衛生局補充，已通知台北農產運銷股份有限公司，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。而販售業者販售之蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。