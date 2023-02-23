交通委員會民進黨推派許智傑、何欣純爭取召委，兩人投票後取得同票，何欣純最後禮讓許智傑，由許智傑當選。（游念育攝）

立法院28日改選8個常設委員會新會期召委，由於本會期國民黨團少2席次，必須在教育及文化、交通、社福及衛環委員尋求與小黨策略性合作，才有機會與綠一搏；最終民進黨在8個常設委員會拿下9席、國民黨拿下6席，而民眾黨拿下1席。

負責排議案、擔任委員會主持的召委，是未來會期的修法風向球，因此，各黨派都摩拳擦掌，不過，令人意外的是教育及文化委員會，根據規畫國民黨團原本推舉萬美玲、民進黨推舉范雲、民眾黨推舉張其祿爭取召委，最終在投票後萬美玲和張其祿獲得同票4票。

經過抽籤後，由張其祿獲選為召委；至於交通委員會民進黨推派許智傑、何欣純爭取召委，兩人投票後取得同票，何欣純最後禮讓許智傑，由許智傑當選。

至於衛環委員會，則由民進黨推舉的邱泰源和吳玉琴拿下，衛環委員會共15人投票，國民黨推派的林為洲得票數為4票，而邱泰源和吳玉琴各拿下5票，最終林為洲未當選。

立法院10-7各委員會召集委員名單如下：

內政：莊瑞雄（民）、陳玉珍（國）

外交：蔡適應（民）、江啟臣（國）

經濟：邱議瑩（民）、呂玉玲（國）

財政：林楚茵（民）、羅明才（國）

教文：范雲（民）、張其祿（民眾）

交通：許智傑（民）、陳雪生（國）

司法：劉建國（民）、謝衣鳯（國）

衛環：邱泰源（民）、吳玉琴（民）