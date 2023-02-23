受此激勵，輝達周三盤後股價大漲近9%，其競爭對手亦受惠，超微（AMD）盤後漲逾3%。

截至周三發布財報前，今年以來，輝達股價已經上漲約45%。

在科技業掀起瘦身裁員潮之際，AI是該產業仍繼續砸錢投入的少數幾個領域之一。微軟和谷歌母公司Alphabet都將解員數千人，但也都競相將聊天機器人技術引進其搜尋引擎，儘管這方面的投資可能使其營運成本暴增。

目前微軟等大型科技公司正在積極打造具聊天機器人技術的搜尋引擎等AI服務，而輝達作為全球最大的訓練型AI晶片公司，已經成為這些科技大廠數據中心主要的硬體供應商。

●第四財季（截至1月29日）財報與本季展望

輝達第四財季營收為60.5億美元，優於分析師預測均值60.1億美元，但仍較前一年同期的76.4億美元大幅下滑21%，反映PC市場的低迷不振。

經調整後每股盈餘為88美分，優於分析師預估81美分，亦遠低於前一年同期的1.32美元。

以事業部門來看：

數據中心晶片業務（含AI晶片）營收年增11%，至36.2億美元，但低於市場預估的38.4億美元。

受客戶端庫存過多影響，遊戲晶片事業營收年減46%，為18.3億美元，但優於市場預估的15.2億美元。

專業視覺化設計工具業務營收年減65%，為2.26億美元。

車用晶片事業營收年增135%，為2.94億美元。

展望本季，輝達預估營收為65億美元加減2%，優於分析師預測均值63.3億美元。

●法說會

輝達執行長黃仁勳表示，AI正處於一個「轉折點」，將促使各種大小規模的企業購買輝達晶片來開發機器學習軟體。生成式AI的能力與多用途，已經觸發全球企業開發與部署AI策略的急迫感。

黃仁勳宣布推出一項新服務，輝達將直接提供雲端服務讓企業租用輝達所有技術來開發自己的「生成式」AI服務。他表示，企業界仍未廣泛部署AI技術，但我們相信，從基礎設施到作業系統軟體，甚至是預訓練模型，透過將所有技術放置在雲端，我們可以加速企業界引進生成式AI。

分析師認為，和其他所有公司相比，輝達最可以從這個趨勢中獲益，因為在用於加速AI運算的圖形處理器（GPU）市場，輝達的市占率高達約80%。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，生成式AI模型的推出，以及近來掀起的AI軍備競賽，可望加速輝達新款H100產品的普及。

美國銀行全球研究部門分析師表示，聊天機器人和圖像創建服務等所謂生成式AI將蓬勃發展，預計到2027年可望使輝達營收額外增加140億美元。