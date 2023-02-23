本土劇女星璟宣擁有甜美臉蛋與精湛的演技，過去從鄉土劇《戲說台灣》一路演到八點檔電視劇，近日更在《美麗人生壯志高飛》中飾演反派「安琪」一角，周旋在張雁名及田家達之間而備受矚目。但沒想到她也因此遭到入戲的網友攻擊，甚至威脅要「性侵」她，讓她嚇到公開截圖，並氣憤表示「我只是個演員」，引起網友熱烈討論。

璟宣近日在八點檔連續劇《美麗人生壯志高飛》中，飾演反派「安琪」讓民眾恨得牙癢癢，也證明她的精湛演技，成功打開知名度，但沒想到卻因此吸引入戲的民眾留言表示「一成不變的演壞人，都沒有新鮮感超級難看的，轉台，還說什麼飛上枝頭上鳳凰…噁心」、「你說你是千金小姐那裡有像，穿著搭配還有個人的言情舉止，真的都不像啊」；甚至有人直接留言「聽說妳最近很白目嗎？要不要我找小弟去性侵妳….可以去打聽我的名字」等等。

璟宣看到後也不在隱忍，公開對話截圖表示「你們罵的，是劇中的角色，但你們的行為，攻擊的是我，我很好奇，如果收到說要性侵我的私訊，我應該怎麼做？請益大家，謝謝」接著不忘強調「一部戲本來就有好人與壞人」、「自己只是一個演員」、「很多人說表示你演的壞很成功」，但最後她仍忍不住表示「我覺得人身安全受到威脅」。

網友看到後則是表示「報警處理！讓對方對自己的行為負責」、「這個真的太過份了，入戲太深」、「這個也太過分了 快點報警 出門要小心 注意安全」、「入戲太深，演什麼角色又不是妳能決定的，而且～是照劇本演的…去提告，出門要小心一點」意外引發熱議。

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