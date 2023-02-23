台積電赴美國亞利桑那州蓋新廠，預定明年投產。去（2022）年11月初台積電首度包機把近300名員工送往美國，短短3個月不少工程師對美國擴廠仍有疑慮，美媒《紐約時報》披露，許多員工擔心台美文化衝突，以及建廠成本高使公司領先地位面臨風險；對此，台積電表示，赴美設廠決定有多種考量，包括客戶需求、市場因素與吸引全球人才等，儘管海外設廠成本高，但預期長期毛率利仍可觀。

紐約時報報導，11名台積電員工匿名受訪，部分工程師提到，亞利桑那州新廠混合台美員工令他們憂心。在台灣，工程師工時長、週末還要輪班，他們笑稱自己為公司「賣肝」，但這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力。

許多員工還說，台美潛在文化衝突讓部分員工不願外派美國，而且也擔心台積電擴廠成本高可能偏離研發重心，使公司的技術領先地位面臨風險。據了解，台積電赴美設廠成本比在台灣高出至少4倍。

台積電2020年5月宣布在亞利桑那州蓋5奈米廠，初期投資120億美元，去（2022）年12月加碼到400億美元（約台幣1.2兆元），並在二期工程導入3奈米製程，預計2024年初4奈米晶片投產，較原先的5奈米升級，主要是蘋果等美國客戶要求更先進製程晶門，預估2026年開始生產3奈米晶片。