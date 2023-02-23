林員更是主動協助攙扶老婦人上車。（簡銘柱翻攝）

經方將老婦載回派出所安置並提供毛毯供其保暖。（簡銘柱翻攝）

台北市文山第一分局萬芳派出所警員林于禮、李永杰於2月15日15時許接獲木柵派出所通報有一7旬失智老婦走失，員警判斷老婦年紀稍長且不便行走，應與走失地點相距不遠，透過失蹤人口照片上特徵於轄區內四處找尋，所幸於一小時內在2公里外尋獲失智老婦人。

因當日時逢冷氣團來襲，林等2員擔心劉老婦人獨自在外其身體狀況恐有危難，立即於轄內四處尋找，所幸於一小時內尋獲，林等2員發現後立即上前關懷老婦人狀況，惟劉老婦人卻不知所云，雙手、雙腳更是冷到發抖並坐地不起，因擔心其身體安危，林員更是主動協助攙扶老婦人上車，載回派出所安置並提供毛毯供其保暖，後續透過老婦人身上的證件確認其身分，且經瞭解該名婦人因罹患失智症及思覺失調，長期住在木柵路二段上的長照中心內由社工照護，今日竟趁社工不注意時私自外出而迷途於2公里外的萬芳社區捷運站附近，員警立即通報長照中心人員至所將渠接回，長照中心社工表示近日天氣多變，老婦人身上的衣服也不夠保暖，所幸警方熱心及時找回，否則後果恐不堪設想，對於警方協助表示十分感謝 !

文山第一分局提醒家中有長輩的民眾，應特別注意其狀況，盡量避免讓年長者獨處，若有失智情形，可在長者身上配帶名牌，並載明聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方發現亦可協助其返家。