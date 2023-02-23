高雄市梓官區展寶路一棟透天厝，今天凌晨3時發生火警，消防人員線上指導成功救4命！(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

半夜火警，線上指導成功救4命！高雄市梓官區展寶路一棟透天厝，今天凌晨3時發生火警，消防局出動20車46人前往搶救，期間119執勤員指導逃生，接獲報案者稱自己與家人受困屋內時，持續回撥電話給受困民眾線上指導避難待救，並轉知現場指揮官進行搶救，最後順利讓一家4口脫離險境。

高雄市消防局表示，今天凌晨3時，梓官區展寶路一棟透天厝失火，母親突然在睡夢中被濃煙嗆醒，趕緊叫醒家中所有人，發現起火點疑似在一樓客廳，一家四口連忙往上逃生，消防局獲報後，立即出動20車46人前往搶救，消防人員趕到現場時，父親及一雙兒女已經順利脫困，只剩母親仍困在3樓，立刻架起雙節梯救人，火勢也順利控制住。

一家4口全數順利獲救，全是消防隊「電話連線」，線上指導建功，在火警發生後，受困者撥打119表示自己與家人因火災被困屋內，執勤員則持續回撥電話給受困民眾，指導避難待救，並轉知現場指揮官進行搶救。

救災人員到達現場時發現有濃煙冒出，立即佈線搶救，火勢迅速於32分鐘內撲滅，成功指導避難逃生之住戶共1戶4人，包含39歲的母親、約50歲的父親及年約20歲左右的一對姊弟，都順利獲救未受傷。

消防人員於搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶進行災後防火宣導。高雄市政府消防局呼籲所有市民朋友，平時應注意用火用電安全，裝設住宅用火災警報器亦可爭取初期逃生時間，一旦發現火災請立即撥打119報案，冷靜告知發生地址等資訊，並接受指導逃生或避難，謹記消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」，等待消防人員的救援，保障生命財產安全。