北市捷運電扶梯又有偷拍狼出沒，捷運警察本月3日接獲報案，一名女研究生感覺大腿遭碰觸，懷疑裙底風光外洩，但偷拍狼不知去向，警方調閱監視器，發現偷拍狼躲在柱子後面觀察，警方查出沒有前科的黃男身分後，即在附近埋伏直到他出現並逮人，他聲稱一時好奇、拍回家欣賞等語，捷警以妨害秘密、性騷擾等罪函辦。

28白姓被害女研究生穿著短裙，在市府捷運站搭乘手扶梯往上，一名男子卻緊貼在後方，並以手機鏡頭由下往上拍攝，女研究生突然感覺大腿遭碰觸，轉頭時男子已到達平面，隨即轉身逃逸，女研究生認為隱私遭侵犯立即報案。

警方根據監視器鎖定犯嫌衣著特徵，並埋伏在男子常出沒地點，最終查獲犯嫌，他坦承是一時好奇，拍回家自己欣賞，並沒有散布，警方依妨害秘密罪、違反性騷擾防治法函辦。

捷警統計去年1月到今年，捷運系統內發生之妨害秘密案件共計61件，約占捷運系統內刑案比例14.3％，經分析此類犯案手法通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位，捷運警察隊針對偷拍案件易發生之場站及時段定期分析檢討，機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務。