全台鬧蛋荒引發民怨，農委會主委陳吉仲21日首度為消費者未能即時買到雞蛋而致歉。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這回官員學聰明了，不再嘴硬頂回去，並認為看起來執政黨有記取先前教訓，低姿態回應。謝金河也強調，解決問題才是最重要的。

謝金河昨(22)日在臉書指出，決心要選總統的鴻海創辦人郭台銘談「剩蛋危機」，怒責最喜歡講「超前部署」的民進黨政府不會解決問題，一時之間，缺蛋問題變成政治議題，在野黨立委紛紛站出來罵政府無能，並要求農委會主委陳吉仲要下台。

對於陳吉仲立即在臉書回應表達深深歉意，表示自己很不好意思，3月會解決問題一事，謝金河認為，官員學聰明了，不再嘴硬頂回去。至於行政院長陳建仁立即指示儘快解決缺蛋危機，行政院副院長鄭文燦也立即到超市視察，謝金河說這回朝野攻防，看起來執政黨有記取先前教訓，低姿態回應。

謝金河提到目前全球也有此問題，表示因禽流感來勢洶洶，全球撲殺雞隻已逾一億隻；2022年元月，美國一顆雞蛋1.39美元，到11月漲到3.59美元。而日本最近在追查日本雞蛋流向，發現日本92%的雞蛋出口全到香港，2012年，日本出口到香港的雞蛋1000萬顆，去年出口到香港4.1315億顆，高達28250噸，過去三年，香港從日本進口的雞蛋成長330%，香港只有729萬人，吃掉4億顆日本雞蛋，「可以想見雞蛋在烹調美食扮演的重要角色」。