北市一名李姓男子去年前往超商時，發現一名正妹小晴（化名）在ATM前提款，竟然伸出鹹豬手觸摸小晴的屁股，慘被當場移送法辦。士林地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，李男於2022年9月20日上午間前往北市某間超商消費，遇到一名女子小晴站在ATM前提款，竟趁著小晴不注意之際，伸出手觸摸小晴的左側臀部1下，小晴當場報警處理。

對此，李男接受偵訊，否認犯罪，稱是手不小心揮到，並非性騷擾，但檢察官調閱超商店內監視器，發現李男站在小晴身後，伸出左手朝小晴的臀部靠近，假裝丟垃圾繼續前行並收手，佯裝無辜轉身離開等，再加上小晴證稱發覺被性騷擾後，立刻轉過頭罵李男，問他摸什麼摸等語，故不採信李男的辯詞，依法將李男提起公訴。

士林地院審理時，法官審酌李男與小晴原本不認識，但李男卻於公共場所公然性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體自主權，不僅侵犯小晴身體隱私，也造成其心理受創，考量李男犯後不認罪，迄今沒和小晴達成和解或取得諒解等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。