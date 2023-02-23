新竹棒球場工程體檢會22日舉行第1次會議，會前委員曾前往棒球場現勘，發現看到先前場勘所挖的2處坑洞積水全滿，讓委員直呼誇張。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發了鄉民們高度熱議，許多人更大酸，這座棒球場有「儲水功能」，是民進黨備戰旱季的超前部屬，「在那邊叫什麼？」

新竹市府指出，根據過去3次排水測試結果，紅土區及左、中、右外野的草皮，皆有積水問題，等同整個場地排水都要改善。後續也將視工程體檢會報告及建議事項，依政府採購契約及相關規範，由相關權責單位辦理後續檢討改善工作，倘若涉及工程品質嚴重瑕疵或違反法規情節重大者，將移送相關單位依法查處。

鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

對於新竹市前市長林智堅任內重要政績之一的新竹棒球場又爆疏失，鄉民們的意見包括「新竹棒球場議題，真的可以一直提款到2024」、「那兩個坑還有水也太扯了吧」、「正常啊，沒聽說過有垃圾掩埋場在做排水的」「建議塔綠班去挖乾淨」。

另外，目前南台灣現正面臨缺水問題，因此，也有鄉民諷刺「民進黨超前部屬備戰旱季，藍白又翻車了」「這球場功能性好強，還能儲水，以後可能還可以發電儲能吧？」、「會不會其實是在蓋水庫？」、「幫你蓋了個多功能球場，在那邊叫什麼？」