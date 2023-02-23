新冠疫情尚未結束，預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎今表示，指揮中心將推出「疫苗+1」的加強接種活動，目前討論出來的方向大概是，3月1日起不管過去打過幾劑疫苗，都建議今年再多打一劑，而接種的疫苗主要會以次世代雙價疫苗為主，以補強免疫。

李秉穎今在談話節目《新聞放鞭炮》上分享，疾管署有個計畫，今年3、4月要推動，所有的人打一劑疫苗，最主要是想讓那些至今沒有打疫苗的人，至少可以接種一劑，因為某些人可能還心存僥倖，認為過去幾年躲過了就沒關係，但這個病毒會持續在地球，不會消滅，所以打疫苗還是很重要。

李秉穎表示，ACIP贊成指揮中心在未來2個月，也就是3月1日起推動每年打一劑的運動，主要會以次世代疫苗為主，補強免疫。至於未來要怎麼辦理，目前還沒有決議。至於有傳說未來要讓高風險族群每年打2劑，而一般人就打一劑，這些都還在討論，因為打兩劑要怎麼打，間隔時間要多久等，這些細節通通都還沒有出來。

另有民眾好奇如果今年1月才打了一劑疫苗，這樣3月又可以再打嗎？李秉穎則說，3月1日起不管過去打多少疫苗，希望今年都可以再打一劑，因為接種疫苗的時間久了以後，免疫保護力會下降，但是距離上一劑疫苗要間隔多久，他們目前規劃是至少間隔3個月，因為3個月內的抗體應該都還很高。

李秉穎說，討論的過程中，專家有不同的意見，有人認為不需間隔就可以打，但也有人認為應該要間隔一段時間，後來經過討論，因為新冠疫苗的副作用還是大一點，因此認為還是間隔3個月左右再去打疫苗。不管怎樣，還是希望民眾可以在3、4月的時候去打一劑次世代疫苗。

李秉穎也說，目前主要是堆動打莫德納次世代雙價疫苗，因為其他的單價疫苗未來可能都不會繼續生產。