因應產業空間需求及增加產業使用彈性，新北經發局特地將一樓標準廠辦單元重整盤點釋出，並提供標準廠房租金6折優惠，以及標準廠辦租金75折優惠。圖/新北市政府提供

新店寶高智慧產業園區第8次招商，最後4戶精華標準廠房單元釋出，即日起至112年4月21日截止受理投標，新北市經發局歡迎有意進駐園區的業者踴躍投標。

美商太陽鳥董事長徐清一表示，考量寶高園區有完善的廠辦空間與環境，故在此設立台灣研發總部，未來3年將在園區投資新臺幣2億元。圖/新北市政府提供

新北市經發局長何怡明表示，為因應產業空間需求及增加產業使用彈性，本次公告特地將一樓標準廠辦單元重整盤點釋出，提供業者更多元的空間選擇，招商產業持續鎖定「智慧城市」相關領域，並提供標準廠房租金6折優惠，以及標準廠辦租金75折優惠，歡迎各界把握機會。

寶高智慧產業園區自110年3月招商啟動分階段、分策略性招商以來，已成功吸引鴻海精密、特斯拉、台灣國際航電Garmin、美商太陽鳥等國際重量級業者進駐。其中美商太陽鳥於今(112)年2月舉辦開幕典禮，該公司近年來也積極與大專院校進行產學合作，例如提供國立台北科技大學學生實習機會，希望培育更多軟體人才，未來學生畢業後，也可至園區上班。

經發局表示，由此可見，寶高園區不僅提供產業使用空間，更具備產學合作量能，並帶動資訊軟體就業機會。美商太陽鳥董事長徐清一表示，考量寶高園區有完善的廠辦空間與環境，故在此設立台灣研發總部，未來3年將在園區投資新臺幣2億元，期許與新北市一起帶動產業發展。

經發局說明，園區致力打造生產、生活及生態「三生一體」新型態前瞻智慧園區，除了提供彈性互惠的產業空間外，「新店寶高公共托育中心」已開始收托，餐廳及便利商店也積極規劃招商中，將提供工作者所需的完善工作環境。此外，寶高園區獲選「第21屆公共工程金質獎」特優工程，及中國工程師學會111年「工程優良獎」，顯示在工程之創新性、挑戰性及周延性等方面，持續受到肯定，且園區陸續引進「智慧城市」相關領域等產業進駐，結合5G科技打造新北智慧城市基地，絕對是企業立足新北邁向國際的首選。

寶高園區第8次招商將於112年4月21日截止公告，招標文件與詳情請至經發局官網(https://reurl.cc/3OLKoV)查詢，或電話洽詢：(02)2960-3456分機5487，亦有專人提供空間帶看現場服務。