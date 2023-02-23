買房是人生大事，許多人奮鬥了一輩子，除了會考慮房屋的價格、地段、方位外，越來越多人也會考慮房子的風水格局和居家擺設方式，《科技紫微網》運勢專欄分享，4種居家擺設會有風水隱患，包括鏡子和花瓶過多、陽台阻塞、家具與房間大小要匹配，如擺設太多或位置不對，恐會破財或不利夫妻和睦，甚至單身者容易招來爛桃花，需特別注意。

【4種居家風水隱患】

1、鏡子太多

鏡子具有反射的特性，常運用在小坪數的房室內，透過鏡面反射來延伸視覺，能舒緩小空間帶來的壓迫感。但在風水文化中，鏡子既是招邪之物又是化煞之物，若擺放在床頭對面，長期下來會使人元神渙散，精神緊張，有損健康，擺放在陽台等外露的位置，則容易把家裡的財運送走。

2、花瓶過多

為了美觀，很多人喜歡在家裡擺放花瓶，但花瓶的擺放在風水中也大有講究，從花瓶的顏色、形狀、到擺放朝向都需注意，最好配合與主人五行屬相相生的顏色或朝向；花瓶擺放數量也不宜過多，以免亂了氣運，不利生財。另外，花瓶中的花盡量選擇真花，並應勤於換水，擺放的花瓶不能是空花瓶，否則不利於夫妻和睦，單身者易招爛桃花。

3、陽台阻塞

陽台是家裡最接近自然的位置，它承接著陽光、雨露和空氣，也是吸納外來財氣的主要通道。有的人喜歡在陽台堆積雜物或用來養寵物，這會使福氣無法進入，穢氣無法排出，長此以往，家中氣運衰退，容易招致小人，招惹是非，導致破財。陽台應該保持乾淨通風，並勤於打掃。可種植一些綠色植物作為點綴。另外也不建議為了讓客廳寬敞而打掉陽台，有損貴人運。

4、家具與房間大小要匹配

風水最講究平衡，家具最好根據房間大小來搭配，過大的家具會讓整個格局看起來會很壓抑，堵塞家中氣運的流通。若想購入較大的家具，例如，按摩椅、跑步機，一定要考量與周邊擺設是否相符，不得過於突兀。許多人喜歡開放式廚房的空間感，尤其小坪數的房子，很可能一開門就見到瓦斯爐、冰箱，這些都是有害財運的擺設。