75歲的南部某電台楊姓創辦人，前年假借要體驗商品售後療程，誘騙當時剛滿20歲、初入職場的女銷售員到飯店內加以猥褻，犯案後他還誣指對方設計仙人跳，最高法院駁回楊的上訴，斥責他犯罪後毫無悔意，依強制猥褻罪判刑1年2月，楊須入獄服刑。

楊男在2021年4月14日與妻子到某化妝品門市消費，因而結識該門市美容銷售顧問並取得她的聯繫方式，18日他以進行商品售後療程（即肩頸、臉部按摩）為由邀約她在19日見面，她赴約後，楊男藉故向她表示可前往他所投宿的飯店房間進行商品售後療程。

楊男在房間內將自己所穿襯衫、外褲褪去，僅著貼身衣物，要求她為其進行肩頸按摩，在她按摩過程中，楊男以雙手環抱壓制她並親吻她頸部，經她以手推阻、身體掙扎，楊男再次壓制她身體，隔著內褲以生殖器磨蹭、上頂她臀部，她佯以身體不適至廁所內，以通訊軟體LINE傳送訊息予男友求救，協助報警。

台北地方法院一審及台灣高等法院二審認定楊男強制猥褻犯行明確，考量他犯後猶以被害人表現親熱、設計仙人跳等語飾詞狡辯，暗指她行為不檢，主動獻身，顯見他犯罪後毫無悔意，判刑1年2月，楊提上訴，遭最高法院駁回確定。