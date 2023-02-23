交通部爭取3年200億元預算，規畫「公共運輸月票補助方案」，但民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇批評，宜蘭縣僅申請市內月票，忽視通勤族的權益，宜蘭縣政府交通處今天（23日）表示，縣府提出是跨城際通勤族、縣內通勤族2方案的月票補助，並非僅提出縣內通勤族月票補助。

陳俊宇引述媒體報導，指宜蘭縣「僅申請市內月票」，通勤補助僅限縣內使用。他說，看到其他縣市如北北基桃等，在通勤月票補助上都相當順利，他側面向交通部了解，是宜蘭縣「送的資料不是很齊全。」

陳俊宇表示，相較其他縣市，宜蘭縣不夠積極、用心，宜蘭縣有不少的通勤族，權益不可忽視。他認為，通勤月票補助理應納入宜蘭成「北北基桃宜」，以減輕通勤族群交通費用的負擔。

縣府交通處表示，2月9日各縣市與公路總局開會，當時宜蘭縣就提出2型態的交通補助，分別是跨城際通勤族與縣內通勤族，也有縣民是搭乘縣內公共運輸再搭車到外縣市，但這比較少，因此縣府分作2方案，照顧更多的鄉親。

交通處說，2月9日公路總局向各縣市說明草案後，2月17日縣府就將使用人數、票價資訊提送公路總局；宜蘭縣跨城際的通勤族約7000人，平均每人每月花費6000元，縣內通勤族約5000至7000人，平均每人每月花2500元。

交通處表示，疫後特別條例剛經立法院三讀通過，交通部今天要向行政院報告，預期中央也在試算補助計畫內容，縣府在估算經費時，也要等中央細節補助計畫、經費分擔等才能精算，再據此提出申請。

交通處強調，外界指宜蘭縣「僅申請市內月票」，是誤解，並非事實，民眾對「北北基桃」、「中彰投」等都會區較有概念，其實不只宜蘭縣有大量通勤族，其他如新竹市也有不少市民是到台北、台中等地通勤上班，縣府在中央補助計畫內容確定後，會在最快時間提出申請。