鄭姓男子昨在網路銀行發現有轉帳訊息，發現是游姓友人轉了2元、1元給他，備註還寫「在這走了」、「布袋第二停車場」，讓他有種不祥預感，急CALL對方卻沒接，於是與另一名陳姓友人相約到嘉義縣布袋鎮第二停車場查看，果然找到游姓好友的BMW轎車，但游男躺在乘客座已毫無動向，副駕駛座則留有木炭，今檢警將相驗釐清死因。

鄭姓男子向警方表示，昨下午1點左右，手機有網路銀行轉帳2元、1元金額訊息通知，他好奇打開網路銀行查看，發現轉帳備註留言「在這 走了」、「布袋第二停車場」，似乎來自住宜蘭好友游男帳號，因覺得怪怪的，馬上撥打游男手機卻不通，他馬上聯絡另1名陳姓友人，兩人相約一起去布袋第二停車場一探究竟。

昨鄭男從高雄搭高鐵北上，陳男從宜蘭開車南下到嘉義高鐵站會合，一同開往布袋鎮這處停車場，約4點30分，兩人在停車場內看到游男白色BMW轎車，衝上前一看，只見游男平躺在車後座，副駕駛座有木炭，2人緊急撥打119，救護人員趕到，確認游男已無生命跡象，警方據報蒐證，認為現場無打鬥痕跡，檢警今將相驗。

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