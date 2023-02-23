連假外出遊玩，天氣總是影響行程的重要因素，不受天候影響的屏東海生館向來都是老少咸宜的假期旅遊選擇，在超長的春節假期過後，228連假也將是一波旅遊潮，位處國境之南的屏東海生館有著暖呼呼的陽光伴隨、多樣豐富的海洋生物、精心設計的高質量體驗活動，加上即將在2月28號結束的期間限定「微光漂流」浮游生物實體展示，不管是三五好友想要規劃出遊、寓教於樂的親子之旅，還是情侶間想要來趟浪漫海洋漫步，多重想像一次滿足首推屏東海生館，溫暖又舒服的避寒小時光等你來享受！

和飼育員趣味互動的海豹夏綠蒂(屏東海生館提供)

海生館內的海洋生物們都受到民眾的熱烈喜愛，像是呆呆萌萌的企鵝剛好結束了換羽期，快樂游泳玩水的樣子讓入館的遊客們都大呼可愛；即將迎來國際海豹日的海豹公主夏綠蒂，身上獨一無二的斑點就像是身分證一樣，時而傲嬌的牠跟飼育員的互動十分逗趣；活潑淘氣的小白鯨更是民眾來到海生館必訪的海洋生物，總是吸引許多民眾駐足缸外跟牠們揮手打招呼！

企鵝剛好結束了換羽期正快樂游泳玩水(屏東海生館提供)

除了各具特色的海洋生物之外，海生館內還有許多人氣景點，像是台灣水域館內最大的海洋展示缸「大洋池」不僅有著令人神迷的餵食解說，同時也是海生館內的熱門求婚景點，蔚藍的洋光灑下，浪漫的氣氛讓人不答應都好難。

「大洋池」不僅有著令人神迷的餵食解說，同時也是海生館內的熱門求婚景點(屏東海生館提供)

在世界水域館裡的海藻森林則是網美的打卡聖地，巨型海藻林加上高達10公尺的展示窗，分層多元的生物分布有著滿滿的生態感；而近年更新的沉浸式劇場「極境漫遊66.5度」、互動投影展示「微光漂流」，更是讓民眾不用親自到南北極、深海，也能模擬感受極境模樣！

屏東海生館「微光漂流」成新打卡亮點(屏東海生館提供)

除了欣賞館內的生物之外，海生館也規劃了一系列的深度體驗活動，讓對海洋有更多想像的民眾可以選擇，像是海生館熱門體驗活動「夜宿海生館」，想要陪企鵝、小白鯨還是鯊魚度過一晚都任君挑選！而深受遊客大力推薦的「魚你同行後場探秘」體驗活動，今年還新增了「後場看個GO」的選項，除了原有的珊瑚王國館及台灣水域館的後場導覽之外，還將帶著民眾走進復育珊瑚的「珊瑚農場」，螢光珊瑚的養成猶如電影阿凡達的場景，令人相當驚奇。

夜宿海生館-後場體驗活動(屏東海生館提供)

鮮少曝光的「海龜收容所」收容許多被救護的海龜，透過專業的導覽讓大家對海龜的保育有更深入的了解，同時可以近距離觀察海龜；另外想看全台藏量最豐富的魚類標本收藏室就在屏東海生館，其中有著耗時三年修復、長達1米八俗稱「地震魚」的皇帶魚，還有收藏解開鯨鯊生殖之謎的鯨鯊寶寶標本，令人嘆完觀止的藏品都等你親自來體驗！

海龜收容所裡休養的海龜(屏東海生館提供)

圖說:海龜收容所裡休養的海龜(屏東海生館提供)

屏東海生館長期致力於提供民眾海洋保育的觀念，期望透過多元展示與深度體驗，讓民眾獲取更多海洋生物知識並了解保護海洋環境的重要性。即日起到2月28號為止，現場還推出了「微光漂流」集點贈獎活動，到指定地點完成集點就有機會獲得！而屏東海生館仍然會加強館內消毒防疫措施，提供民眾安心參觀環境。