57歲香港天王郭富城昨（22）日現身首爾的香水活動，身為該品牌亞太區香氛彩妝形象大使的43歲韓國男神孔劉也在現場，兩大男神更驚喜同框並用英文交談，然而，郭富城雖在身高上不如孔劉，但他天王魅力卻驚艷韓國媒體，讓他被封為「雕塑美男」。

郭富城昨（22）日出席香水品牌活動，當天他身穿紅紫色鵝絨西裝，搭配粉色襯衫及深紫色領帶，原帶著墨鏡出場的他，在面對媒體時帥氣得將墨鏡摘下，舉手投足間散發著氣場非凡的天王魅力。

然而，當郭富城進場後遇見孔劉時，他也大方向前與對方用英文聊天，兩人面對面有說有笑的模樣，瞬間吸引許多媒體捕捉這「兩大男神」合體的珍貴畫面，不過值得關注的是，身高僅有172公分的郭富城與在氣場上完全不輸184公分的孔劉。

畫面曝光後，讓許多粉絲興奮嗨喊「太酷了」、「孔劉英語講得很好」、「好型呀！魅力無法擋」、「郭天王氣場碾壓了」、「這大十幾歲呢！」、「這真就是我的男神呀，郭富城！」、「快60了，這狀態很可以了」，除此之外，南韓媒體更是以「雕塑美男」、「眼神充滿魅力」等詞語形容郭富城，可見天王魅力不減。