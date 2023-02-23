寶雅國際2022年營收為194.8億元，年成長11.5%，營業毛利為84.1億元，合併毛利率為43.2%，營業利益為26.5億元，營業利益率13.6%，每股盈餘20.26元，年增12.1%；寶雅董事會決議通過盈餘分配案，每股配發24元股利，包括每股23.9元現金股息，以及考量未來業務發展需要，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股票股利每股0.1元。

美系外資最新報告指出，寶雅管理階層希望透過Poya Beauty及小規模的店型去滲透更多市場，Poya Beauty有望鞏固寶雅在美妝通路市場領先地位，公司2023年將專注在美妝產品營收，預計2023年實現4%到6%同店銷售增長，在寶家方面，截至2022年底，寶家共有40家門市，其中10家處於虧損狀態，寶雅預估，寶家將在2025年實現收支平衡，寶雅總目標市場為擴大到500 家門店。

美系外資最新報告看好寶雅前景，給予寶雅「建議買進」評等，目標價670元，激勵寶雅今天盤中股價創下約22個月來新高。